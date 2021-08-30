Посол Украины рассказала о программе визита Зеленского в США
Политик пробудет в Вашингтоне два дня, а после у него запланирована поездка в один из штатов. Вопросы, которые будут решаться на встрече двух президентов, уже согласованы обеими сторонами.
Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Лидер Украины Владимир Зеленский пробудет два дня в Вашингтоне, где встретится с президентом Джо Байденом. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Мы с командой посольства и офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию", — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".
По словам Маркаровой, встреча президентов Незалежной и США в Белом доме уже запланирована. Кроме того, стороны согласовали вопросы, которые будут обсуждаться в рамках переговоров. Также намечено "открытие Украинского дома" и посещение достопримечательностей Вашингтона.
"Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами: встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров", — отметила посол Украины.
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Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняют не первый раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа, однако затем его перенесли. В Белом доме уже подтвердили перенос переговоров Зеленского и Байдена на первый день осени.
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