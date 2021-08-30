Посол Украины рассказала о программе визита Зеленского в США

Лидер Украины Владимир Зеленский пробудет два дня в Вашингтоне, где встретится с президентом Джо Байденом. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы с командой посольства и офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию", — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Маркаровой, встреча президентов Незалежной и США в Белом доме уже запланирована. Кроме того, стороны согласовали вопросы, которые будут обсуждаться в рамках переговоров. Также намечено "открытие Украинского дома" и посещение достопримечательностей Вашингтона.

"Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами: встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров", — отметила посол Украины.