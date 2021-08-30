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АКРА оценило размер антикризисных соцвыплат в 450–500 млрд рублей

Среди экономических последствий рассматриваются незначительный рост инфляции, ухудшение сбалансированности федерального бюджета и увеличение ВВП.

30 августа, 08:02

На разовую выплату российским пенсионерам и военнослужащим, а также ежемесячную поддержку малоимущим семьям с детьми понадобится 450–500 миллиардов рублей, что вызовет прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8–0,9%. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450–500 млрд рублей, из которых более 90% придётся на выплаты пенсионерам", — сообщает агентство, уточняя, что такая оценка совпадает с мнением Минфина и иных государственных ведомств.

Помимо прироста годовых номинальных располагаемых доходов населения среди последствий рассматривается незначительный рост инфляции (дополнительно на 0,2%). Кроме того, дополнительные расходы ухудшат сбалансированность федерального бюджета на 0,4%, однако в текущем году он всё равно останется профицитным, заметили аналитики. А вот рост ВВП составит 0–0,25%, но эффект будет распределён между 2021 и 2022 годами.

Пенсионерам посоветовали, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей

Пенсионерам посоветовали, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей

В АКРА уточнили, что за полтора года государство запланировало выделить и по большей части потратило порядка пяти триллионов рублей на антикризисные меры (или около 4,7% ВВП 2020 года). А анонсированные меры приведут к увеличению показателя на 9%.

Напомним, ранее Правительство РФ выделило более 21 миллиарда рублей на выплаты на детей от трёх до семи лет. А предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру озвучил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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