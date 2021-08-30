АКРА оценило размер антикризисных соцвыплат в 450–500 млрд рублей

На разовую выплату российским пенсионерам и военнослужащим, а также ежемесячную поддержку малоимущим семьям с детьми понадобится 450–500 миллиардов рублей, что вызовет прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8–0,9%. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450–500 млрд рублей, из которых более 90% придётся на выплаты пенсионерам", — сообщает агентство, уточняя, что такая оценка совпадает с мнением Минфина и иных государственных ведомств.

Помимо прироста годовых номинальных располагаемых доходов населения среди последствий рассматривается незначительный рост инфляции (дополнительно на 0,2%). Кроме того, дополнительные расходы ухудшат сбалансированность федерального бюджета на 0,4%, однако в текущем году он всё равно останется профицитным, заметили аналитики. А вот рост ВВП составит 0–0,25%, но эффект будет распределён между 2021 и 2022 годами.