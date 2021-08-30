ВТБ собирается вернуть контроль над "Почта банком"
Сделка может состояться в течение ближайших месяцев. При этом член правления госбанка отметил, что партнёрство с Почтой России останется одним из главных элементов развития банка и бизнес-модели.
Фото © ТАСС / Тихомиров Станислав
Группа ВТБ собирается вернуть контроль над "Почта банком", который утратила в конце 2017 года. Как сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, для этого кредитная организация намерена выкупить две акции, принадлежащие главе "Почта банка" Дмитрию Руденко.
"Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились и ВТБ может вернуть себе полный операционный контроль над "Почта банком" в качестве мажоритарного акционера", — пояснил Пьянов.
Он отметил, что сделка состоится в течение ближайших месяцев. При этом член правления ВТБ добавил, что партнёрство с ещё одним акционером "Почта банка" — Почтой России — останется одним из главных элементов развития банка и его бизнес-модели.
А ранее Центробанк решил ограничить время сбоев в работе банковских приложений. Регулятор назвал более десяти технических процессов, которые с октября следующего года должны будут длиться не более двух часов, а в крупных банках — не больше получаса.
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