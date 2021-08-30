Украинка сбежала из больницы в одной футболке после трепанации черепа
Прибывший женщине на помощь инспектор отметил, что она была дезориентирована в пространстве и плохо понимала, что вообще происходило. Вскоре её отвезли обратно в медучреждение.
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Во Львове женщина, которая перенесла операцию по трепанации черепа, сбежала из больницы. Как сообщили в пресс-службе региональной патрульной полиции, беглянку нашли через сутки в одной футболке и с забинтованной головой.
Отмечается, что женщину на улице заметил инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухарев. Он подошёл к ней и понял, что пациентка дезориентирована в пространстве и в принципе плохо понимает, что вообще происходит. Инспектор сразу же вызвал правоохранителей.
Инспектор Константин Сухарев, который помог женщине. Фото © Facebook / Патрульная полиция Львовской области
Выяснилось, что после исчезновения из больницы женщину разыскивала дочь. Пока она ехала на место с медиками, неравнодушные люди принесли беглянке одежду. Вскоре пациентку доставили в больницу.
А ранее семеро осуждённых устроили побег из психбольницы в Бурятии. Как писал Лайф, после прогулки несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Всех семерых удалось задержать спустя два часа после побега. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения.
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