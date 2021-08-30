Украинка сбежала из больницы в одной футболке после трепанации черепа

Во Львове женщина, которая перенесла операцию по трепанации черепа, сбежала из больницы. Как сообщили в пресс-службе региональной патрульной полиции, беглянку нашли через сутки в одной футболке и с забинтованной головой.

Отмечается, что женщину на улице заметил инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухарев. Он подошёл к ней и понял, что пациентка дезориентирована в пространстве и в принципе плохо понимает, что вообще происходит. Инспектор сразу же вызвал правоохранителей.



Инспектор Константин Сухарев, который помог женщине. Фото © Facebook / Патрульная полиция Львовской области

Выяснилось, что после исчезновения из больницы женщину разыскивала дочь. Пока она ехала на место с медиками, неравнодушные люди принесли беглянке одежду. Вскоре пациентку доставили в больницу.