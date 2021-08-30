Лукашенко обсудил ситуацию в Афганистане с Рахмоном и Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил сложившуюся в Афганистане ситуацию с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа) в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану", — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сначала Лукашенко провёл телефонный разговор с Рахмоном, следом пообщался с Путиным, а позднее у него запланирована беседа с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.