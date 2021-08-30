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Лукашенко обсудил ситуацию в Афганистане с Рахмоном и Путиным

Позднее у главы белорусского государства запланирована беседа с коллегой из Узбекистана.

30 августа, 08:18
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский, © ТАСС / Николай Петров / БелТА, © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский, © ТАСС / Николай Петров / БелТА, © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил сложившуюся в Афганистане ситуацию с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа) в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану", — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сначала Лукашенко провёл телефонный разговор с Рахмоном, следом пообщался с Путиным, а позднее у него запланирована беседа с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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