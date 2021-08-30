Лукашенко обсудил ситуацию в Афганистане с Рахмоном и Путиным
Позднее у главы белорусского государства запланирована беседа с коллегой из Узбекистана.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский, © ТАСС / Николай Петров / БелТА, © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил сложившуюся в Афганистане ситуацию с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа) в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану", — сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что сначала Лукашенко провёл телефонный разговор с Рахмоном, следом пообщался с Путиным, а позднее у него запланирована беседа с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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