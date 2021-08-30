В Уфе прохожий поймал 11-месячного ребёнка, выпавшего из окна

В Уфе прохожий спас одиннадцатимесячного ребёнка, выпавшего из окна жилого дома. Об этом сообщили в городском Управлении гражданской защиты. Инцидент случился вечером 29 августа у дома № 35 на улице Пекинской.

Как уточняется, мужчина шёл мимо, когда увидел выпавшую из окна первого этажа трёхлетнюю девочку. Затем он заметил, что примеру сестры намерен последовать годовалый малыш, и подхватил его, предотвратив падение на землю.

"Упавшую вниз 2018 года рождения девочку заметил проходивший мимо мужчина. Он обратил внимание, что из окна пытается "выйти" ещё один ребёнок. Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось одиннадцать месяцев", — отмечается в релизе.

Уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. По предварительной информации, в квартире в этот момент находилась мать малышей.

Девочке потребовалась госпитализация, её младший брат в медицинской помощи не нуждался. Обстоятельства происшествия выясняются.