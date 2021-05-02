Оформить документы на дом стало проще: какие новые возможности появились в связи с дачной амнистией

В этом сезоне оформить в собственность дом и постройки на загородном участке стало легче. Теперь в упрощённом порядке можно зарегистрировать недвижимость не только на садовых участках, но и на землях ИЖС и ЛПХ в границах населённых пунктов. На что обращать внимание, чтобы быстрее оформить документы, и как избежать возможных проблем?

В сентябре будет 15 лет с тех пор, как была объявлена дачная амнистия. За это время в упрощённом порядке были оформлены права более чем на 14 млн построек на земельных участках. Срок проведения амнистии должен был завершиться весной 2021 года. Правда, выяснилось, что не все желающие успели ей воспользоваться. В результате дачную амнистию продлили до 1 марта 2026 года. Более того, её условия изменились.

— Законом не только продлён срок применения упрощённого порядка оформления документов, но и существенно расширены возможности самой дачной амнистии. Теперь её действие распространяется на жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства, но в границах населённого пункта. Также, кроме индивидуальных жилых домов, по дачной амнистии можно зарегистрировать дома для сезонного использования (так называемые садовые домики), гаражи, бани, хозяйственные постройки. Для легализации (постановки на кадастровый учёт) этих объектов не потребуется разрешения на строительство, — пояснил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Теперь зарегистрировать дом можно, просто уведомив местную администрацию о планируемом строительстве и его окончании. Как отметил Иван Соловьёв, продление дачной амнистии направлено на дальнейшее упрощение процедуры регистрации объектов недвижимости в условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки. К тому же таким образом поощряется и индивидуальное строительство на земельных участках, а, соответственно, и ведение личного домашнего хозяйства.

Кстати, дачная амнистия касается не только жилых домов, но и других капитальных построек на участке. В том числе гаражей, бань, сараев. На этот момент обращает внимание ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. Она пояснила, что упрощённый порядок действует только на земельные участки с определёнными видами разрешённого использования — для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства.

Если же постройка не является капитальным строением, то регистрировать её не надо. Это касается, например, бытовок, теплиц и уличных туалетов.

— Для регистрации недвижимости в упрощённом порядке необходимо подать в Росреестр документы на земельный участок и технический план объекта. Разрешение на строительство и ввод дома в эксплуатацию не требуется. Сделать это можно в МФЦ, в электронном виде на сайте Росреестра или в территориальном отделении Росреестра. Государственная пошлина за регистрацию объекта недвижимости составляет 350 рублей, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Чтобы попасть под дачную амнистию, постройки на садовых участках и землях ИЖС должны соответствовать определённым требованиям. Высота здания должна быть не более 20 метров, а количество этажей — не больше трёх. При этом площадь постройки не ограничена.

Как пояснила Полина Гусятникова, после окончания дачной амнистии все неоформленные объекты можно будет получить в собственность только через суд. Без зарегистрированных прав невозможно будет продать, подарить, передать по наследству или застраховать имущество.

— Есть некоторые особенности регистрации прав на земельные участки. Человек может зарегистрировать в упрощённом порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30.10.2001. Для этого ему следует обратиться с заявлением на государственную регистрацию права, предоставив любой документ, подтверждающий предоставление ему этого земельного участка (землеотводной или первоотводной документ). Это может быть акт органа государственной власти или органа местного самоуправления, свидетельство о праве, выписка из похозяйственной книги и так далее. Регистрация права собственности должна быть произведена, даже если в землеотводном документе не содержится информация, на каком праве земля принадлежит гражданину. В этой ситуации считается, что участок предоставлен гражданину на праве собственности, — рассказала Србуи Иващенко.

По её словам, регистрация прав на объекты недвижимости тоже имеет свои особенности. По общему правилу строительство или реконструкция жилых и садовых домов осуществляется по согласованию с местной администрацией. Для этого туда нужно отправить соответствующее уведомление, которое согласовывается в течение семи рабочих дней. Для домов, расположенных в границах исторического поселения, установлены другие сроки. После согласования у собственника есть право вести строительство 10 лет. Не позднее месяца со дня окончания строительства нужно направить в администрацию уведомление об окончании работ и необходимые документы. В частности, технический план построенного объекта недвижимости.

Если недвижимость находится в долевой собственности, то необходимо также отправить и соглашение об определении долей на неё, заключённое между правообладателями земельного участка. Затем администрация направляет заявление на постановку на кадастровый учёт и регистрацию права в орган регистрации (Росреестр или Госкомрегистр для Крыма). Также необходимо уплатить госпошлину за регистрацию права собственности.

— До 1 марта 2026 года кадастровый учёт и регистрация прав на жилой или садовый дом допускаются на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства такого объекта недвижимости не требуется. При этом дом должен соответствовать установленным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, виду разрешённого использования земельного участка, на котором он создан, градостроительному регламенту и ещё ряду параметров, — отметила Србуи Иващенко.

При этом юрист пояснила: чтобы легализовать гараж или хозяйственную постройку (даже если они недостроены), в Росреестре потребуется целый ряд документов. Это заявление о постановке на кадастровый учёт и регистрацию права, документы на земельный участок, технический план объекта недвижимости. Сведения в техническом плане такого объекта недвижимости указываются на основании декларации, составленной и заверенной его собственником. У Росреестра есть 10 рабочих дней с даты приёма органом регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов или 12 рабочих дней, если документы подаются через МФЦ.

— Хочу отдельно обратить внимание, что те семьи, которые планируют использовать материнский капитал на строительство или реконструкцию жилого дома, в обязательном порядке подают уведомление о начале строительства в администрацию, — уточнила Србуи Иващенко.

Напомним, что дачной амнистией стали называть ФЗ № 93 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества". Там можно найти полный перечень условий для упрощённой регистрации недвижимости. Важно отметить, что теперь органы власти обязаны информировать собственников обо всех изменениях в правилах строительства домов на дачных и строительных участках.

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