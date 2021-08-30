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НИИ гриппа объявил о завершении клинических исследований вакцины от ковида

Институт уже готовит документы на одобрение испытаний препарата, который должен защищать как от CoViD-19, так и от гриппа А.

30 августа, 09:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические испытания собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава института Дмитрий Лиознов.

"Мы закончили доклинические исследования и подаём уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А", — сказал он на пресс-конференции.

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Лиознов добавил, что клинические исследования с участием добровольцев планируется начать до конца текущего года.

А ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от коронавируса. Также учёный рассказал и об особенностях и испытании назального препарата.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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