НИИ гриппа объявил о завершении клинических исследований вакцины от ковида

"Мы закончили доклинические исследования и подаём уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А", — сказал он на пресс-конференции.