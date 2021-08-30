НИИ гриппа объявил о завершении клинических исследований вакцины от ковида
Институт уже готовит документы на одобрение испытаний препарата, который должен защищать как от CoViD-19, так и от гриппа А.
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НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические испытания собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава института Дмитрий Лиознов.
"Мы закончили доклинические исследования и подаём уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А", — сказал он на пресс-конференции.
Лиознов добавил, что клинические исследования с участием добровольцев планируется начать до конца текущего года.
А ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от коронавируса. Также учёный рассказал и об особенностях и испытании назального препарата.
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