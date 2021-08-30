Стоимость газа в Европе подскочила, приблизившись к пиковым показателям

Стоимость газа в Европе вновь подскочила до предельных отметок — ценник достиг 598 долларов за тысячу кубометров. Произошло это после того, как "Газпром" забронировал всего 4,3% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как следует из данных торгов, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 598 долларов за тысячу кубометров газа. Таким образом, за МВт/ч покупателям нужно было выложить 49 евро. К настоящему моменту цена снизилась до 586 долларов за тысячу кубов.