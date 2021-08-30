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Стоимость газа в Европе подскочила, приблизившись к пиковым показателям

Сегодня утром ценник почти достиг 600 долларов за тысячу кубометров. А на прошлой неделе цена падала до 483 долларов за этот же объём голубого топлива.

30 августа, 09:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Стоимость газа в Европе вновь подскочила до предельных отметок — ценник достиг 598 долларов за тысячу кубометров. Произошло это после того, как "Газпром" забронировал всего 4,3% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как следует из данных торгов, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 598 долларов за тысячу кубометров газа. Таким образом, за МВт/ч покупателям нужно было выложить 49 евро. К настоящему моменту цена снизилась до 586 долларов за тысячу кубов.

"Газпром" остановил продажи газа Европе на 2022 год через электронную платформу

"Газпром" остановил продажи газа Европе на 2022 год через электронную платформу

На прошлой неделе цена газа в Европе упала до 483 долларов за тысячу кубов после заявления "Газпрома" о прокачке газа по "Северному потоку – 2". Правда, позднее стоимость газа несколько отыграла падение и поднялась чуть выше 490 долларов за тысячу кубов.

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Bloomberg: Эпоха дешёвого газа закончилась

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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