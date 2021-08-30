Стоимость газа в Европе подскочила, приблизившись к пиковым показателям
Сегодня утром ценник почти достиг 600 долларов за тысячу кубометров. А на прошлой неделе цена падала до 483 долларов за этот же объём голубого топлива.
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Стоимость газа в Европе вновь подскочила до предельных отметок — ценник достиг 598 долларов за тысячу кубометров. Произошло это после того, как "Газпром" забронировал всего 4,3% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Как следует из данных торгов, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 598 долларов за тысячу кубометров газа. Таким образом, за МВт/ч покупателям нужно было выложить 49 евро. К настоящему моменту цена снизилась до 586 долларов за тысячу кубов.
На прошлой неделе цена газа в Европе упала до 483 долларов за тысячу кубов после заявления "Газпрома" о прокачке газа по "Северному потоку – 2". Правда, позднее стоимость газа несколько отыграла падение и поднялась чуть выше 490 долларов за тысячу кубов.
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