"Газпром" остановил продажи газа Европе на 2022 год через электронную платформу
Торги были прекращены после того, как Nord Stream 2 AG проиграла дело об освобождении "Северного потока — 2" от норм газовой директивы ЕС.
Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer
"Газпром экспорт" остановил продажу газа на своей Электронной торговой платформе (ЭТП) на весь следующий год. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
Как следует из официальных данных ЭТП, последний контракт на 2022 год был заключён 23 августа. Во все следующие дни торги были открыты лишь на контракты с поставкой газа в 2023 году. Отмечается, что продажи закрылись буквально спустя час после того, как апелляционный суд Германии обнародовал своё решение, согласно которому трубопровод "Северный поток — 2" не будет освобождён от положений газовой директивы Евросоюза.
Напомним, согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован.
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