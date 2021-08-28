Глава "Сириуса" предложила создать единую платформу для учёных

Необходимо создать единую платформу, на которой молодой учёный, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своём институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических (со стороны руководителей научных школ) ограничений, которые существуют сегодня.