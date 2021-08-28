Глава "Сириуса" предложила создать единую платформу для учёных
Неправильно препятствовать получению опыта за рубежом, а нужно сформировать условия для комфортной работы в России.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Все доступные лаборатории и институты должны находиться на единой платформе для российских учёных. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва в ходе пленарной сессии в Обнинске.
Необходимо создать единую платформу, на которой молодой учёный, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своём институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических (со стороны руководителей научных школ) ограничений, которые существуют сегодня.
Руководитель "Сириуса" Елена Шмелёва
При этом необходимо улучшать условия международного научно-образовательного взаимодействия и не препятствовать академической мобильности, активно поддерживая инициативы молодых исследователей. По мнению Шмелёвой, эти меры, а также реализация целевого направления в аспирантуре и расширение системы грантов поспособствуют развитию научного потенциала России. Отдельно подчёркнута необходимость создания и развития наукоградов.
Несправедливо из-за страха, что они к нам не вернутся, не давать молодым талантливым учёным возможности получить опыт за рубежом. Нужно воспринимать это не как угрозу, а как вызов. Мы должны развивать условия, при которых они получат новый опыт и вернутся, чтобы использовать его на благо своей страны. Это и есть пример научной гражданственности.
Руководитель "Сириуса" Елена Шмелёва
В стране также стоит изучить возможность развития взаимодействия между предприятиями и исследователями. Это будет стимулировать молодёжь возвращаться обратно, поскольку будет сформирована комфортная среда для дальнейшей работы. Особенно важны материальное поощрение и внедрение их разработок.
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