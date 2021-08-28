В Москве арестованы треш-стримеры, залившие женщине лицо из перцового баллончика
Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
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Суд заключил под стражу 40-летнего москвича, который участвовал в нападении на женщину в Измайловском парке. Об этом сообщается в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.
Отмечается, что на опубликованных в Сети кадрах видно, что треш-стример передаёт своему соучастнику перцовый баллончик, содержимое которого злоумышленник распылил женщине в лицо. Мужчинам предъявлено обвинение по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия".
В прокуратуре добавили, что 40-летнему безработному подельнику суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Ранее Лайф рассказывал, что, перед тем как напасть на женщину в Измайловском парке, треш-стримеры делали вид, что пытаются познакомиться, и задавали странные вопросы. Женщине удалось сбежать от преступников, которые перегородили ей дорогу и не давали пройти с покупками.
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