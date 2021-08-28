В Москве арестованы треш-стримеры, залившие женщине лицо из перцового баллончика

Суд заключил под стражу 40-летнего москвича, который участвовал в нападении на женщину в Измайловском парке. Об этом сообщается в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.

Отмечается, что на опубликованных в Сети кадрах видно, что треш-стример передаёт своему соучастнику перцовый баллончик, содержимое которого злоумышленник распылил женщине в лицо. Мужчинам предъявлено обвинение по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

В прокуратуре добавили, что 40-летнему безработному подельнику суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.