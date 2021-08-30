МИД РФ: Москва обсуждает с Великобританией признание сертификатов о вакцинации от ковида

Директор Второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев заявил, что Москва обсуждает с Лондоном возможное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Эта тема обсуждается", — приводит ТАСС слова дипломата.

Беляев также отметил, что на данный момент Москва направила Лондону заявку на признание антиковидной вакцины "Спутник V".

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. В настоящее время ВОЗ осуществляет юридические процедуры, а также проводит анализ препарата на предмет включения в портфель механизма COVAX.

