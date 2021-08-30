МИД РФ: Москва обсуждает с Великобританией признание сертификатов о вакцинации от ковида
По словам главы Второго европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Сергея Беляева, РФ уже направила Лондону заявку на одобрение "Спутника V".
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Директор Второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев заявил, что Москва обсуждает с Лондоном возможное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса.
"Эта тема обсуждается", — приводит ТАСС слова дипломата.
Беляев также отметил, что на данный момент Москва направила Лондону заявку на признание антиковидной вакцины "Спутник V".
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. В настоящее время ВОЗ осуществляет юридические процедуры, а также проводит анализ препарата на предмет включения в портфель механизма COVAX.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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