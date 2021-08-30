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Сайт Readovka внесли в реестр запрещённых в России

Это произошло по запросу судебных приставов после блокировки в марте прошлого года.

30 августа, 10:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Заблокированный в России сайт издания Readovka внесён в реестр запрещённых. Об этом сообщил главный редактор Алексей Костылёв.

"Блокировки оказалось недостаточно. Внесение в реестр произошло по запросу судебных приставов", — приводит его слова ТАСС.

Издание намерено оспаривать это решение, уточнил Костылёв. Напомним, решение о блокировке сайта суд принял в марте 2020 года.

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Ранее Лайф писал, что СМИ-иноагентом был признан телеканал "Дождь"*. Представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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