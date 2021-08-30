Сайт Readovka внесли в реестр запрещённых в России

Заблокированный в России сайт издания Readovka внесён в реестр запрещённых. Об этом сообщил главный редактор Алексей Костылёв.

"Блокировки оказалось недостаточно. Внесение в реестр произошло по запросу судебных приставов", — приводит его слова ТАСС.

Издание намерено оспаривать это решение, уточнил Костылёв. Напомним, решение о блокировке сайта суд принял в марте 2020 года.