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Опубликовано 30 августа 2021, 13:08

Комиссия завершила расследование инцидентов на модуле "Наука"

Фото © Twitter / РОСКОСМОС

Фото © Twitter / РОСКОСМОС

Все результаты проверок переданы "Роскосмосу", и после изучения их некоторая информация может быть предана огласке.

Расследование причин отказов, случившихся во время полёта модуля "Наука" к Международной космической станции, завершено. Об этом заявил дважды Герой Советского Союза, генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьёв.

"Комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила своё расследование, материалы переданы комиссии "Роскосмоса", — приводит его слова РИА "Новости".

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Соловьёв отметил, что после завершения работы комиссии госкорпорации некоторая информация может быть предана огласке. Он также назвал причину сбоев в работе компьютера модуля, заметив, что в нём стояла старая система управления, самые давние блоки которой были изготовлены ещё в 1986–1990 годы в СССР.

Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. После инцидента было отложено открытие переходных люков.

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Артур Лапсаков
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