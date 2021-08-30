Комиссия завершила расследование инцидентов на модуле "Наука"
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Все результаты проверок переданы "Роскосмосу", и после изучения их некоторая информация может быть предана огласке.
Расследование причин отказов, случившихся во время полёта модуля "Наука" к Международной космической станции, завершено. Об этом заявил дважды Герой Советского Союза, генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьёв.
"Комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила своё расследование, материалы переданы комиссии "Роскосмоса", — приводит его слова РИА "Новости".
Соловьёв отметил, что после завершения работы комиссии госкорпорации некоторая информация может быть предана огласке. Он также назвал причину сбоев в работе компьютера модуля, заметив, что в нём стояла старая система управления, самые давние блоки которой были изготовлены ещё в 1986–1990 годы в СССР.
Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. После инцидента было отложено открытие переходных люков.