Комиссия завершила расследование инцидентов на модуле "Наука"

Все результаты проверок переданы "Роскосмосу", и после изучения их некоторая информация может быть предана огласке.

Расследование причин отказов, случившихся во время полёта модуля "Наука" к Международной космической станции, завершено. Об этом заявил дважды Герой Советского Союза, генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьёв.

Соловьёв отметил, что после завершения работы комиссии госкорпорации некоторая информация может быть предана огласке. Он также назвал причину сбоев в работе компьютера модуля, заметив, что в нём стояла старая система управления, самые давние блоки которой были изготовлены ещё в 1986–1990 годы в СССР.