Путин представил трёх кандидатов на должность главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин представил троих кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на спикера заксобрания региона Алексея Мачнева.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова", — уточнил собеседник агентства.

Напомним, 9 апреля 2021 года Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы региона Сергея Меняйло, который с 2016 года занимал пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе. В прошлом Меняйло с 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года был заместителем командующего Черноморским флотом, а в апреле 2010 года вошёл в число трёх кандидатов на пост главы Северной Осетии, предложенных Дмитрию Медведеву партией "Единая Россия", но тогда руководителем республики стал Таймураз Мамсуров. В 2014 году Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя.