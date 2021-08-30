Кремль проанонсировал очередной визит Лукашенко в Россию в сентябре
Это может стать уже пятой поездкой политика в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, а в июле — в Петербурге.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует совершить рабочий визит в Россию в первой декаде сентября. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В первой декаде сентября планируются контакты [Владимира Путина] с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит. В том числе в плане подготовки к этому визиту также состоялось обсуждение текущих вопросов", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, до этого Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в середине июля. Речь шла о сотрудничестве стран в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству союзного государства.
Будущий визит может стать уже пятой поездкой белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.
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