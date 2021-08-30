"Спартак" может уволить главного тренера в начале сентября

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория может быть отправлен в отставку уже в начале сентября. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров.

По его информации, руководство красно-белых уволит 51-летнего португальского специалиста, если во время паузы на матчи сборных сможет найти ему замену. При этом компенсация за разрыв соглашения может составить полтора миллиона евро.

Витория подписал контракт со "Спартаком" в конце мая. Соглашение столичного клуба с тренером рассчитано на два года.