Короли с мизерными зарплатами: Почему сборная России по пляжному футболу выигрывает чемпионаты мира, а обычная — только позорится 26 лет назад в нашей стране ещё никто толком и не знал про то, что в любимый миллионами вид спорта можно играть ещё и на песке. 30 августа, 12:23 Фото © РФС

Сборная России — трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу. Людям, далёким от спорта, этот факт покажется какой-то не самой удачной шуткой. Дескать, самая северная страна в мире и лучшая в пляжном футболе? Да ещё и когда с обычным дела обстоят, откровенно скажем, так себе? Однако это действительно так. Только совсем непонятно, почему пляжный собрат футбола обычного шагнул так сильно вперёд?

Три титула за 26 лет

История у пляжного футбола в России не самая богатая и длинная. Как вид спорта он появился в нашей стране в 1995 году, когда ещё часть наших читателей даже не родилась. Долгое время он не имел абсолютно никакой популярности у людей. Хотя в составе было немало достаточно громких имён: Вагиз Хидиятуллин, Вячеслав Чанов, Николай Васильев и ряд других.

Впрочем, с успехами и громкими победами была самая настоящая беда. Пришли они вместе с появлением Николая Писарева на тренерском мостике. Тогда же в команде появились Валерий Карпин и Александр Мостовой, которые подарили нашей стране путёвку на чемпионат мира 2007 года. Тогда бы никто не подумал, что спустя четыре года будет первая победа России на главном мировом турнире. Через два года будет ещё одна. Но тогда в национальной команде уже не было звёзд большого футбола, а тренером стал Михаил Лихачёв.

С тех пор наша сборная не меняла тренера, концепцию развития и не покидала элиту мирового пляжного футбола. Две бронзы — в 2015 и 2019 годах — и следом золото домашнего мундиаля. Словно пик всего этого долгого и непростого восхождения. И если вам кажется, что всё это происходило на фоне бешенных вложений и огромных зарплат, то вы сильно ошибаетесь.

Летом — футболисты, зимой — бомбилы

Пляжный футбол и его представители могут только позавидовать своим собратьям из футбола классического, в особенности по части зарплат и вложений в свой вид спорта. Известный факт: часть состава нашей чемпионской сборной из 2011 года футболом занималась только летом, в остальное время — обычная работа торговцев экипировкой или даже бомбил, как, к примеру, было у Юрия Горчинского.

— У нас ведь сезонный вид спорта — шесть месяцев играем, шесть сидим без работы. И вот в этот период приходится очень туго. Чтобы как-то существовать, у тебя должен быть какой-то дополнительный заработок. Исключительно пляжным футболом на жизнь не заработать, — признавался когда-то один из лидеров национальной команды по пляжному футболу Илья Леонов.

На этом фоне футболисты обычные начали получать абсолютно немыслимые деньги по самым разным меркам. Даже статусные европейские игроки зачастую не могли похвастать примерно тем же уровнем доходов, тогда как главные звёзды футбола отечественного спокойно покупали себе дорогие спорткары или же закатывали шумные вечеринки в Монте-Карло.

— Пляжный футбол у нас на хорошем уровне. И что-то мне подсказывает, что они не зарабатывают такие сумасшедшие деньги, как те, кто играет в обычный футбол. Чемпионы мира в пляжке! Вот что значит работа и результат, — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

Или же другой нюанс. После победы на первом чемпионате мира наши "пляжники" в эфире Comedy Club признались, что за историческое золото им подарили... по айпаду. Вряд ли Станислав Черчесов слышал подобную историю, ведь в 2018 году после выхода нашей национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира ему вручили орден Александра Невского.

Однако говорить, что в пляжном футболе нет совсем никаких денег, будет тоже неправильно. Тем не менее это совсем не тот уровень. По некоторым данным, бюджеты лидеров российской клубной пляжки — "Кристалла" и "Локомотива" — около 60–65 миллионов рублей. Это примерно столько же, сколько у клубов ФНЛ-2 (третьего по силе дивизиона российского футбола).

К тому же и чемпионат нашей страны не балует огромным количеством команд. Всего лишь семь коллективов, которые играют между собой чуть больше полутора месяцев с небольшой паузой. Сначала — регулярный чемпионат, а затем — суперфинал.

— Нам необходимо большее количество профессиональных команд. На сегодняшний день, в год проведения домашнего чемпионата мира, их всего лишь семь. Это катастрофически мало, — отмечал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв.

В это же время РФС думает, что делать с Российской премьер-лигой, которую собираются то расширять, то сокращать. И это всё при том, что нет-нет, да и находятся клубы по типу "Тамбова", которые с трудом доигрывают сезон или вовсе снимаются по ходу чемпионата. А потом классическая история: следствие, разбирательство, делёж старого имущества и ряд других процедур.

И всё это при том, что в России нет огромных центров, где занимаются пляжными видами спорта. Даже арена в "Лужниках", которая приняла чемпионат мира, — временная. Однако ажиотаж и зрительский интерес показал, что потенциал у пляжного футбола более чем серьёзный.

"Ерунда полная"

Тем не менее мнения среди экспертов разделились. Кто-то считает, что пляжный футбол как вид спорта, мягко скажем, не заслуживает столь большого внимания.

— Пляжный футбол — как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нём преуспели, — те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемпионат среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная, — написал в телеграм-канале журналист Василий Уткин.

Другое мнение у Дмитрия Губерниева, который считает, что главной национальной команде страны по футболу обычному нужно брать пример с "пляжников" и их достаточно громких достижений.

— Если мы можем быть лучшими пляжниками, что нам мешает быть лучшими травниками? Мне кажется, это отличный поучительный мотив для нашей травяной команды перед матчем с Хорватией. Россия умеет играть в футбол, потрясающий матч. Ребята — большие молодцы, потому что дома стены помогают, но ответственность тройная. Я горжусь командой и страной, — сказал Губерниев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

И действительно, история более чем любопытная. "Лужники", куча болельщиков и дикое желание победить. Уж чего-чего, а мотивации нашим "пляжникам" не занимать. Иначе как объяснить, что большую часть матчей на этом турнире россияне вырвали буквально "на зубах". В то же время вспоминаются последние матчи нашей основной сборной, где были вопросы и к мотивации, и к содержанию того, что показывали футболисты.

Хочется верить, что успехов в пляжном футболе будет всё больше и больше, а сам вид спорта не будет второстепенным или никому особо не нужным. Да и самим мастерам пляжного футбола больше не надо будет работать таксистами или продавцами. Ну или хочется мечтать, что в обычном футболе титулы и победы будут на примерно таком же уровне, как и у пляжной сборной.

Авторы Шамиль Гаджиев