В российских школах с 1 сентября начнут поднимать государственный флаг

В российских школах с 1 сентября появится церемония поднятия государственного флага. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

В ведомстве сочли такую традицию хорошей практикой, в некоторых регионах она уже применяется. Теперь её планируют распространить на все субъекты страны. Однако, как указали в ведомстве, прежде всего в этом деле не должно быть формализма.