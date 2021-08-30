В российских школах с 1 сентября начнут поднимать государственный флаг
Ранее с такой инициативой выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с Владимиром Путиным. К слову, президент это предложение поддержал и отметил, что всё будет профинансировано из госбюджета.
Фото © Pixabay
В российских школах с 1 сентября появится церемония поднятия государственного флага. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
В ведомстве сочли такую традицию хорошей практикой, в некоторых регионах она уже применяется. Теперь её планируют распространить на все субъекты страны. Однако, как указали в ведомстве, прежде всего в этом деле не должно быть формализма.
Напомним, с идеей сделать такую церемонию частью воспитательного процесса на минувшей неделе выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал это предложение и отметил, что во многих странах мира в образовательных учреждениях государственный флаг ежедневно торжественно поднимается на флагшток. Также Путин добавил, что на эту инициативу будут выделены деньги из госбюджета.
Комментариев: 0