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В российских школах с 1 сентября начнут поднимать государственный флаг

Ранее с такой инициативой выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с Владимиром Путиным. К слову, президент это предложение поддержал и отметил, что всё будет профинансировано из госбюджета.

30 августа, 12:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В российских школах с 1 сентября появится церемония поднятия государственного флага. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

В ведомстве сочли такую традицию хорошей практикой, в некоторых регионах она уже применяется. Теперь её планируют распространить на все субъекты страны. Однако, как указали в ведомстве, прежде всего в этом деле не должно быть формализма.

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Напомним, с идеей сделать такую церемонию частью воспитательного процесса на минувшей неделе выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал это предложение и отметил, что во многих странах мира в образовательных учреждениях государственный флаг ежедневно торжественно поднимается на флагшток. Также Путин добавил, что на эту инициативу будут выделены деньги из госбюджета.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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