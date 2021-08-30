В Госдуме возмутились из-за предложения перенести реформу по утилизации отходов

По мнению Владимира Бурматова, в России покупатель оплачивает все стадии производства и переработки упаковок и, конечно, это устраивает всех заинтересованных участников.

Перенос реформы по утилизации товаров и упаковки с 2022-го на 2024 год невыгоден практически никому. Кроме того, не прозвучало ни одного аргумента за подобное решение, сказал Лайфу председатель Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

"Есть поручение президента реализовать в России принцип "загрязнитель платит", этот принцип и есть та самая расширенная ответственность производителя, которую, с моей точки зрения, надо срочно принимать. Потому что, во-первых, президент сказал сделать, а во-вторых, он уже неоднократно этот вопрос поднимал. Надо ждать, когда он это ещё раз актуализирует? Мне кажется, что мы готовы к этому [принятию реформы]", — пояснил Бурматов.

Он заметил, что реальных аргументов в пользу переноса сроков проведения реформы предоставлено не было. Если же к этому не готовы производители, то они будут всегда говорить подобные вещи, потому что им эта реформа невыгодна, заметил наш собеседник. А откладывание расширенной ответственности производителя невыгодно вообще никому, кроме всех, кто "нас заваливает мусором".

Бурматов также рассказал, что в России покупатель платит за все стадии производства и переработки товаров и их упаковки. Так, при покупке воды в бутылке мы платим за себестоимость и воды, и тары, за транспортные и складские расходы, а также за зарплату сотрудников магазинов. После того как бутылка была выброшена в урну, покупатель платит за то, чтобы её вывезли на свалку, потом в качестве оплаты пойдёт здоровье, ведь эта бутылка будет гнить на полигоне много сотен лет или гореть, из-за чего мы вынуждены будем идти в больницу и тратить деньги на устранение последствий загрязнённого воздуха. А в четвёртый раз граждане заплатят за рекультивацию этого мусорного полигона, уверен парламентарий.

"Слушайте, хорошо устроились! Конечно, они будут всегда говорить, что они не готовы, Россия для них — это, как говорил один персонаж, "зона свободной охоты". Они здесь сверхприбыли получают и зарабатывают. Это же всё транснациональные корпорации в основном, они в других странах как миленькие платят, либо перерабатывать эту всю гадость, либо платят за переработку. И это всё прозрачно. Я считаю, что мы должны исполнять поручения президента. Всё! Вот здесь другого нет. И уже есть и концепция этой расширенной ответственности производителя, принятая правительством, и в Думу несколько законов внесено на эту тематику. Я не услышал ни одного аргумента, почему это надо откладывать", — заключил Бурматов.