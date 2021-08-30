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Врач рассказал, почему не стоит бояться нашествия комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

Никакой вспышечной заболеваемости в РФ не будет, отметил медик. Тем более что наступает осень, а эти насекомые предпочитают жаркую погоду, поэтому причин для волнения должно быть ещё меньше.

30 августа, 12:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Нет никаких оснований полагать, что России грозит нашествие комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. По крайней мере, так считает врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Бояться возникновения вспышечной заболеваемости не стоит. К тому же близится осеннее похолодание, при котором комары не выживут. Сейчас достаточно сложно с уверенностью диагностировать у себя симптомы этой инфекции, учитывая начало эпидсезона ОРВИ и гриппа", — рассказал медик в интервью телеканалу "360".

По его словам, если человек заметил у себя симптомы, схожие с лихорадкой Западного Нила, то необходимо не паниковать и прежде всего сдать анализы. Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев заболевание возникает у пациентов, живущих в регионах с непростой эпидобстановкой именно по этой инфекции, а наша страна к таким не относится.

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Чтобы обезопасить себя от потенциальной угрозы, Шунков порекомендовал использовать в домах фумигаторы и противомоскитные сетки. Также стоит отдавать предпочтение закрытой и плотной одежде, чтобы комары не смогли её прокусить.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о скором появлении комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. По мнению специалистов, этому поспособствует тёплая погода и большое количество осадков.

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Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трёх недель. Болезнь протекает с головными болями, а также высокой температурой и першением в горле. В тяжёлых случаях возможно поражение центральной нервной системы.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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