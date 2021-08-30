Врач рассказал, почему не стоит бояться нашествия комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

Нет никаких оснований полагать, что России грозит нашествие комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. По крайней мере, так считает врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Бояться возникновения вспышечной заболеваемости не стоит. К тому же близится осеннее похолодание, при котором комары не выживут. Сейчас достаточно сложно с уверенностью диагностировать у себя симптомы этой инфекции, учитывая начало эпидсезона ОРВИ и гриппа", — рассказал медик в интервью телеканалу "360".

По его словам, если человек заметил у себя симптомы, схожие с лихорадкой Западного Нила, то необходимо не паниковать и прежде всего сдать анализы. Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев заболевание возникает у пациентов, живущих в регионах с непростой эпидобстановкой именно по этой инфекции, а наша страна к таким не относится.

Чтобы обезопасить себя от потенциальной угрозы, Шунков порекомендовал использовать в домах фумигаторы и противомоскитные сетки. Также стоит отдавать предпочтение закрытой и плотной одежде, чтобы комары не смогли её прокусить.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о скором появлении комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. По мнению специалистов, этому поспособствует тёплая погода и большое количество осадков.