"Подруга сшила платье за одну ночь": Оксана Самойлова рассказала, как Джиган сделал ей предложение
Джиган и Оксана Самойлова. Фото © Instagram / iamgeegun
В силу стремительно развивавшихся событий в день свадьбы звёздная пара не закатывала какой-то грандиозный банкет, а ограничилась домашними посиделками с родными, призналась инста-дива.
33-летняя модель и блогерша Оксана Самойлова недавно разоткровенничалась с 14,3 миллиона своих подписчиков и рассказала историю, как её супруг — рэпер Джиган — делал ей предложение руки и сердца.
Самойлова призналась фанатам, что они с мужем в принципе не планировали свадьбу, всё произошло слишком спонтанно. Так, всего за три дня до торжества артист сделал предложение возлюбленной, чтобы успеть расписаться в красивую дату.
"Залетает Денис и говорит: "Я тут подумал, 12.12.2012 — последняя красивая дата на этом веку, надо срочно успеть пожениться". Дальше он достаёт кольцо из кармана, и понеслась. <...> Вот так неожиданно, без шансов на подготовку", — вспоминает Оксана тот день в посте в "Инстаграме".
По её словам, всего за три дня им удалось подготовиться к свадьбе. За ночь подруга Оксаны сшила ей платье, и парочка отправилась под венец. Как призналась Самойлова, тогда они не закатывали какой-то грандиозный банкет, а ограничились домашними посиделками с родными.
Ранее в Сети появилось фото Самойловой без фильтров, где у неё лицо совсем другого человека. Лицо блогерши казалось более широким и немного опухшим. Судя по всему, Оксана не только не стала наносить косметику, но и забыла про ретушь и фильтры.