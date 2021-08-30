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"Подруга сшила платье за одну ночь": Оксана Самойлова рассказала, как Джиган сделал ей предложение

В силу стремительно развивавшихся событий в день свадьбы звёздная пара не закатывала какой-то грандиозный банкет, а ограничилась домашними посиделками с родными, призналась инста-дива.

30 августа, 11:53
<p>Джиган и Оксана Самойлова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSWacz-IkZT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iamgeegun</a></p>

Джиган и Оксана Самойлова. Фото © Instagram / iamgeegun

33-летняя модель и блогерша Оксана Самойлова недавно разоткровенничалась с 14,3 миллиона своих подписчиков и рассказала историю, как её супруг — рэпер Джиган — делал ей предложение руки и сердца.

Самойлова призналась фанатам, что они с мужем в принципе не планировали свадьбу, всё произошло слишком спонтанно. Так, всего за три дня до торжества артист сделал предложение возлюбленной, чтобы успеть расписаться в красивую дату.

"Залетает Денис и говорит: "Я тут подумал, 12.12.2012 — последняя красивая дата на этом веку, надо срочно успеть пожениться". Дальше он достаёт кольцо из кармана, и понеслась. <...> Вот так неожиданно, без шансов на подготовку", — вспоминает Оксана тот день в посте в "Инстаграме".

На чиле, на расслабоне и с миллионами в кармане: На чём ездят Джиган и Оксана Самойлова

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По её словам, всего за три дня им удалось подготовиться к свадьбе. За ночь подруга Оксаны сшила ей платье, и парочка отправилась под венец. Как призналась Самойлова, тогда они не закатывали какой-то грандиозный банкет, а ограничились домашними посиделками с родными.

Ранее в Сети появилось фото Самойловой без фильтров, где у неё лицо совсем другого человека. Лицо блогерши казалось более широким и немного опухшим. Судя по всему, Оксана не только не стала наносить косметику, но и забыла про ретушь и фильтры.

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Джигана сняли во время отдыха, забыв про фотошоп, и даже фанаты удивились, насколько он потолстел

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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