Джигана сняли во время отдыха, забыв про фотошоп, и даже фанаты удивились, насколько он потолстел

Недавно Денис Устименко-Вайнштейн, больше известный под псевдонимом Джиган, отпраздновал в Москве свой 36-й день рождения. Вскоре после вечеринки в звёздной компании рэпер вместе с семьёй отправился на отдых в Грецию. Во время выхода в море его жена Оксана Самойлова сняла видео, на котором можно увидеть Джигана без футболки. От качка не осталось и следа.

Кадры из видео © Instagram / samoylovaoxana

Расслабившийся на диване яхты рэпер уже не выглядит опасным качком. Пользователи Сети теперь сравнивают его скорее с сумоистом. Заметно округлившийся живот, обвисшая грудь и складки на боках как бы намекают Джигану об одной из самых знаменитых его песен — "Надо подкачаться".

Фото, кадр из видео © Instagram / samoylovaoxana