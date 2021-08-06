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Регион
Опубликовано 6 августа 2021, 15:45
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Джигана сняли во время отдыха, забыв про фотошоп, и даже фанаты удивились, насколько он потолстел

По животу рэпера ясно видно, как на нём отразились месяцы "на расслабоне, на чиле".

Недавно Денис Устименко-Вайнштейн, больше известный под псевдонимом Джиган, отпраздновал в Москве свой 36-й день рождения. Вскоре после вечеринки в звёздной компании рэпер вместе с семьёй отправился на отдых в Грецию. Во время выхода в море его жена Оксана Самойлова сняла видео, на котором можно увидеть Джигана без футболки. От качка не осталось и следа.

Кадры из видео © Instagram / samoylovaoxana

Расслабившийся на диване яхты рэпер уже не выглядит опасным качком. Пользователи Сети теперь сравнивают его скорее с сумоистом. Заметно округлившийся живот, обвисшая грудь и складки на боках как бы намекают Джигану об одной из самых знаменитых его песен — "Надо подкачаться".

Фото, кадр из видео © Instagram / samoylovaoxana

Фото, кадр из видео © Instagram / samoylovaoxana

В прошлом месяце Джиган стал мемом в "Тиктоке". В одном из своих прямых эфиров рэпер, рассказывая о своей занятости, заявил, что он "сейчас на расслабоне, на чиле" (от англ. chill — прохлаждаться, отдыхать). Ролик стал очень популярным. Джиган решил не упускать возможности заработать на вирусном меме и выпустил трек "На чиле", записанный с семью другими исполнителями, среди которых были Тимати и Егор Крид.

На камеру попало, как Джиган во время тренировки по боксу отправил годовалого сына в нокдаун
На камеру попало, как Джиган во время тренировки по боксу отправил годовалого сына в нокдаун
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Кадры из видео © Instagram / samoylovaoxana

Сергей Трофимов
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