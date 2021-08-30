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В Барнауле организатора концерта с участием Бузовой оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мероприятие прошло 24 апреля, его устроителями не были исполнены обязательные требования, установленные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

30 августа, 11:47
<p>Фото © <a href="https://vk.com/incident22?z=photo-140899168_457441428/album-140899168_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / "Инцидент Барнаул</a>"</p>

Фото © VK / "Инцидент Барнаул"

Штраф в размере 300 тысяч рублей получили организаторы массового мероприятия "TikTok-бьюти-пати" с участием певицы Ольги Бузовой в торгово-развлекательном центре "Галактика" в Барнауле — компания "Л'этуаль", — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Как уточняется, управление Роспотребнадзора провело административное расследование в отношении организатора мероприятия — юридического лица ООО "Алькор и Ко" (компания "Л'этуаль").

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"Административный штраф в размере 300 тысяч рублей назначил суд организаторам проведения массового мероприятия с участием Ольги Бузовой по итогам рассмотрения материалов управления", — сказано в релизе.

Материалы дела об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ были направлены в суд. Постановлением Железнодорожного районного суда города Барнаула ООО "Алькор и Ко" было признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. В частности, устроители мероприятия не исполнили обязательные требования, установленные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения CoViD-19.

Ранее стало известно, что у россиян остались билеты на восемь миллиардов рублей из-за переноса концертов в пандемию. Проведение некоторых мероприятий откладывалось уже несколько раз, когда их можно будет провести, пока не известно.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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