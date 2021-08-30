В Барнауле организатора концерта с участием Бузовой оштрафовали на 300 тысяч рублей

Штраф в размере 300 тысяч рублей получили организаторы массового мероприятия "TikTok-бьюти-пати" с участием певицы Ольги Бузовой в торгово-развлекательном центре "Галактика" в Барнауле — компания "Л'этуаль", — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Как уточняется, управление Роспотребнадзора провело административное расследование в отношении организатора мероприятия — юридического лица ООО "Алькор и Ко" (компания "Л'этуаль").

"Административный штраф в размере 300 тысяч рублей назначил суд организаторам проведения массового мероприятия с участием Ольги Бузовой по итогам рассмотрения материалов управления", — сказано в релизе.

Материалы дела об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ были направлены в суд. Постановлением Железнодорожного районного суда города Барнаула ООО "Алькор и Ко" было признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. В частности, устроители мероприятия не исполнили обязательные требования, установленные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения CoViD-19.