В Барнауле организатора концерта с участием Бузовой оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мероприятие прошло 24 апреля, его устроителями не были исполнены обязательные требования, установленные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Фото © VK / "Инцидент Барнаул"
Штраф в размере 300 тысяч рублей получили организаторы массового мероприятия "TikTok-бьюти-пати" с участием певицы Ольги Бузовой в торгово-развлекательном центре "Галактика" в Барнауле — компания "Л'этуаль", — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Как уточняется, управление Роспотребнадзора провело административное расследование в отношении организатора мероприятия — юридического лица ООО "Алькор и Ко" (компания "Л'этуаль").
"Административный штраф в размере 300 тысяч рублей назначил суд организаторам проведения массового мероприятия с участием Ольги Бузовой по итогам рассмотрения материалов управления", — сказано в релизе.
Материалы дела об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ были направлены в суд. Постановлением Железнодорожного районного суда города Барнаула ООО "Алькор и Ко" было признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. В частности, устроители мероприятия не исполнили обязательные требования, установленные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения CoViD-19.
Ранее стало известно, что у россиян остались билеты на восемь миллиардов рублей из-за переноса концертов в пандемию. Проведение некоторых мероприятий откладывалось уже несколько раз, когда их можно будет провести, пока не известно.
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