Прохор Шаляпин рассказал Лайфу о состоянии госпитализированной с ковидом после свадьбы супруги

Новая супруга российского певца Прохора Шаляпина — 42-летняя гражданка Канады Татьяна Клаудиа Дэвис находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил сам артист.

"Новостей никаких. Она на [аппарате] ИВЛ в тяжёлом состоянии, не выходит на связь несколько дней, к сожалению, ничего хорошего", — рассказал нам певец.