Прохор Шаляпин рассказал Лайфу о состоянии госпитализированной с ковидом после свадьбы супруги
Исполнитель подтвердил информацию о том, что 42-летняя миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Фото © Instagram / shalyapin_official
Новая супруга российского певца Прохора Шаляпина — 42-летняя гражданка Канады Татьяна Клаудиа Дэвис находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил сам артист.
"Новостей никаких. Она на [аппарате] ИВЛ в тяжёлом состоянии, не выходит на связь несколько дней, к сожалению, ничего хорошего", — рассказал нам певец.
Ранее сообщалось, что жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы, заразившись коронавирусом. Миллионерша почувствовала себя плохо, уровень содержания кислорода в её крови снизился до 60 процентов при норме в 95.
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