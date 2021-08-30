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Прохор Шаляпин рассказал Лайфу о состоянии госпитализированной с ковидом после свадьбы супруги

Исполнитель подтвердил информацию о том, что 42-летняя миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

30 августа, 11:34
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Новая супруга российского певца Прохора Шаляпина — 42-летняя гражданка Канады Татьяна Клаудиа Дэвис находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил сам артист.

"Новостей никаких. Она на [аппарате] ИВЛ в тяжёлом состоянии, не выходит на связь несколько дней, к сожалению, ничего хорошего", — рассказал нам певец.

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Ранее сообщалось, что жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы, заразившись коронавирусом. Миллионерша почувствовала себя плохо, уровень содержания кислорода в её крови снизился до 60 процентов при норме в 95.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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