Серпентолог назвал неядовитой змею, укусившую девочку за лицо в зоопарке Екатеринбурга
По словам Владимира Черлина, место укуса нужно просто помазать йодом — и этого будет достаточно.
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Королевские змеи неядовиты, поэтому никакой опасности для девочки из Екатеринбурга укус такого представителя семейства ужеобразных не представляет. Об этом заявил эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин.
"Очень много видов королевских змей. Они неядовиты, ничего опасного в их укусах нет", — приводит его слова телеканал "360".
При этом такие пресмыкающиеся кусаются редко, и в данном случае змея это сделала просто так, потому что ей что-то не понравилось, допустил Черлин. Он также заметил, что столь мелких змей лучше не давать в руки детям, ведь они могут быть юркими и активными, что может напугать ребёнка. Серпентолог посоветовал после укуса помазать место йодом — этой меры будет достаточно. Но если у человека началась аллергия, то ему лучше сразу дать противоаллергенный препарат, добавил эксперт.
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