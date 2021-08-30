Серпентолог назвал неядовитой змею, укусившую девочку за лицо в зоопарке Екатеринбурга

При этом такие пресмыкающиеся кусаются редко, и в данном случае змея это сделала просто так, потому что ей что-то не понравилось, допустил Черлин. Он также заметил, что столь мелких змей лучше не давать в руки детям, ведь они могут быть юркими и активными, что может напугать ребёнка. Серпентолог посоветовал после укуса помазать место йодом — этой меры будет достаточно. Но если у человека началась аллергия, то ему лучше сразу дать противоаллергенный препарат, добавил эксперт.