В Москве женщина на электросамокате сбила двухлетнего мальчика

У смотровой площадки на Воробьёвых горах 39-летняя женщина, находясь за рулём электросамоката, наехала на двухлетнего мальчика. В результате инцидента, произошедшего днём 29 августа, ребёнка госпитализировали с многочисленными ссадинами. Об этом Лайфу сообщил источник.

Установлено, что временно не работающая жительница Мытищ ехала на электросамокате, когда перед ней выбежал ребёнок. Она не успела отреагировать, не справилась с управлением, в результате чего был совершён наезд на малыша. Вследствие этого несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде множественных ссадин на теле, голове, врачи не исключают закрытую черепно-мозговую травму. Для оказания медицинской помощи ребёнок был доставлен в больницу.