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В Москве женщина на электросамокате сбила двухлетнего мальчика

Ребёнка доставили в больницу со множественными ссадинами и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

30 августа, 11:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

У смотровой площадки на Воробьёвых горах 39-летняя женщина, находясь за рулём электросамоката, наехала на двухлетнего мальчика. В результате инцидента, произошедшего днём 29 августа, ребёнка госпитализировали с многочисленными ссадинами. Об этом Лайфу сообщил источник.

Установлено, что временно не работающая жительница Мытищ ехала на электросамокате, когда перед ней выбежал ребёнок. Она не успела отреагировать, не справилась с управлением, в результате чего был совершён наезд на малыша. Вследствие этого несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде множественных ссадин на теле, голове, врачи не исключают закрытую черепно-мозговую травму. Для оказания медицинской помощи ребёнок был доставлен в больницу.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящий момент полиция проводит проверку.

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Ранее Лайф писал, что в Сочи электросамокатчик сбил на скорости полуторогодовалую малышку и скрылся. За мужчиной погнался отец и поймал его через пару кварталов от места происшествия. Ребёнка госпитализировали с переломами.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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