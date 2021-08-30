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Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве 9 сентября

Дата визита президента Белоруссии в столицу РФ была согласована в ходе телефонного разговора.

30 августа, 11:09
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин 9 сентября примет в Москве лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Отмечается, что дата визита Лукашенко была согласована во время телефонного разговора глав государств.

Кремль проанонсировал очередной визит Лукашенко в Россию в сентябре

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Напомним, до этого Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в середине июля. В ходе переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству союзного государства.

Будущий визит может стать уже пятой поездкой белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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