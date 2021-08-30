Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве 9 сентября

Президент России Владимир Путин 9 сентября примет в Москве лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Отмечается, что дата визита Лукашенко была согласована во время телефонного разговора глав государств.

Напомним, до этого Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в середине июля. В ходе переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству союзного государства.