НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Саранске в подвале жилого дома нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами

Правоохранительные органы оцепили территорию и эвакуировали жителей. По одной из версий, арсенал принадлежит участникам преступной группировки, действовавшей на территории Мордовии более 15 лет назад.

30 августа, 10:52
<p>Фото © <a href="https://13.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/25702704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">13.мвд.рф</a></p>

Фото © 13.мвд.рф

В подвале одного из жилых домов в Саранске нашли схрон со взрывными устройствами и боеприпасами. Об этом рассказала пресс-служба МВД РФ по Мордовии.

"В ходе осмотра подвального помещения специалистами-взрывотехниками обнаружены и изъяты взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как только житель дома по улице Степана Разина заявил об обнаружении в подвале предметов, схожих с боеприпасами и взрывными устройствами, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В операции по оцеплению ближайшей к подвалу со взрывчаткой территории участвовали бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов оперативно эвакуировали жильцов.

В Ленобласти пенсионер сдавал в аренду гараж со складом оружия

В Ленобласти пенсионер сдавал в аренду гараж со складом оружия

По данным пресс-службы, сейчас арсенал находится на судебно-баллистической экспертизе. По одной из версий, схрон мог принадлежать участникам преступной группировки, которая действовала на территории Мордовии более 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что пожилому немцу грозит штраф в 500 тысяч евро за припрятанный в подвале танк "Пантера". Это не всё, что изъяли у пенсионера-коллекционера. Там же были зенитное орудие и торпеда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1