В Саранске в подвале жилого дома нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами

В подвале одного из жилых домов в Саранске нашли схрон со взрывными устройствами и боеприпасами. Об этом рассказала пресс-служба МВД РФ по Мордовии.

"В ходе осмотра подвального помещения специалистами-взрывотехниками обнаружены и изъяты взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как только житель дома по улице Степана Разина заявил об обнаружении в подвале предметов, схожих с боеприпасами и взрывными устройствами, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В операции по оцеплению ближайшей к подвалу со взрывчаткой территории участвовали бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов оперативно эвакуировали жильцов.

По данным пресс-службы, сейчас арсенал находится на судебно-баллистической экспертизе. По одной из версий, схрон мог принадлежать участникам преступной группировки, которая действовала на территории Мордовии более 15 лет назад.