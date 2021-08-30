Менеджер Идрака Мирзализаде рассказал, что комик уже покинул Россию

Стендап-комик Идрак Мирзализаде покинул Россию. Об этом Лайфу рассказал менеджер артиста на фоне новостей о том, что МВД приняло решение о нежелательности пребывания Мирзализаде на территории РФ.

"Идрак не в России сейчас. Не могу давать больше комментарии", — отметил он.