Менеджер Идрака Мирзализаде рассказал, что комик уже покинул Россию
Ранее стендапер, имеющий белорусское гражданство, получил десять суток ареста в Москве.
Фото © Instagram/idrak.m
Стендап-комик Идрак Мирзализаде покинул Россию. Об этом Лайфу рассказал менеджер артиста на фоне новостей о том, что МВД приняло решение о нежелательности пребывания Мирзализаде на территории РФ.
"Идрак не в России сейчас. Не могу давать больше комментарии", — отметил он.
При этом адвокат комика Сергей Бадамшин отказался комментировать решение МВД о признании пребывания Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным".
"Давайте жить дружно": Комик Идрак Мирзализаде попросил прощения за шутку после выхода из-под ареста
Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал, из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из стендапа.
Комментариев: 0