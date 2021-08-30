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Менеджер Идрака Мирзализаде рассказал, что комик уже покинул Россию

Ранее стендапер, имеющий белорусское гражданство, получил десять суток ареста в Москве.

30 августа, 10:45
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/idrak.m/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/idrak.m</a></p>

Фото © Instagram/idrak.m

Стендап-комик Идрак Мирзализаде покинул Россию. Об этом Лайфу рассказал менеджер артиста на фоне новостей о том, что МВД приняло решение о нежелательности пребывания Мирзализаде на территории РФ.

"Идрак не в России сейчас. Не могу давать больше комментарии", — отметил он.

При этом адвокат комика Сергей Бадамшин отказался комментировать решение МВД о признании пребывания Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным".

"Давайте жить дружно": Комик Идрак Мирзализаде попросил прощения за шутку после выхода из-под ареста

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Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал, из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из стендапа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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