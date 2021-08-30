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Песков назвал преждевременным вопрос пересмотра статуса "Талибана" в России

Представитель Кремля подчеркнул, что в первую очередь важно посмотреть на первые шаги радикалов, а потом уже делать какие-то выводы.

30 августа, 10:41

Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

На данный момент говорить об изменении статуса радикальной группировки "Талибан"* в России ещё рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременна такая постановка вопроса. Вы знаете, что президент [России Владимир] Путин и в Министерстве иностранных дел наши коллеги говорили, что, конечно, мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована", — сказал журналистам представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что в первую очередь важно посмотреть на первые шаги талибов, а потом уже делать какие-то выводы.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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