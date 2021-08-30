Песков назвал преждевременным вопрос пересмотра статуса "Талибана" в России

На данный момент говорить об изменении статуса радикальной группировки "Талибан"* в России ещё рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременна такая постановка вопроса. Вы знаете, что президент [России Владимир] Путин и в Министерстве иностранных дел наши коллеги говорили, что, конечно, мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована", — сказал журналистам представитель Кремля.