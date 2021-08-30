Песков назвал преждевременным вопрос пересмотра статуса "Талибана" в России
Представитель Кремля подчеркнул, что в первую очередь важно посмотреть на первые шаги радикалов, а потом уже делать какие-то выводы.
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На данный момент говорить об изменении статуса радикальной группировки "Талибан"* в России ещё рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока преждевременна такая постановка вопроса. Вы знаете, что президент [России Владимир] Путин и в Министерстве иностранных дел наши коллеги говорили, что, конечно, мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована", — сказал журналистам представитель Кремля.
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Песков подчеркнул, что в первую очередь важно посмотреть на первые шаги талибов, а потом уже делать какие-то выводы.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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