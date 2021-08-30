В "Матросской Тишине" выявили экстремистскую ячейку АУЕ

В СИЗО-1 "Матросская Тишина" в Москве выявлена экстремистская группировка запрещённого в РФ движения АУЕ*. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры. Отмечается, что в её состав входили лица, содержащиеся под стражей.

"Участники запрещённой группы воспрепятствуют сотрудникам следственного изолятора в выполнении ими служебных обязанностей, отказываются выполнять законные требования администрации учреждения, нарушают установленный порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещённых предметов на территорию следственного изолятора, осуществляют сбор средств для поддержания деятельности организации", — говорится в записи на сайте ведомства.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "Финансирование экстремистской деятельности". Сейчас при силовой поддержке отряда специального назначения УФСИН в двух столичных СИЗО проводятся обыски. Продолжается проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и причастных лиц. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.

Напомним, движение АУЕ признали экстремистским на территории России 17 августа 2020 года. Эксперты решили, что субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству.