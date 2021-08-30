В Кремле считают, что предложение Макрона о зоне безопасности в Кабуле требует обсуждения

Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании зоны безопасности в Кабуле необходимо обсуждать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это предложение, которое должно обсуждаться. Здесь очень важно обсудить все модальности такой зоны, режим, а главное — очень важно понять отношение к идее создания такой зоны со стороны "Талибана"*, — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. При этом представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин отклонил предложение Макрона.

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