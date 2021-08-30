Песков заявил, что развитие старых городов Сибири и строительство новых одинаково важны
По мнению представителя Кремля, эти два процесса должны проходить параллельно друг с другом. Это постоянный приоритет для правительства и руководства страны.
Фото © Pexels
Как развитие уже существующих сибирских городов, так и строительство новых имеют одинаковую важность для страны. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Развитие существующих городов, сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны ⟨...⟩ И то и другое важно", — рассуждает представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что развитие страны среди прочего требует и появления новых городов, "в этом плане такая инициатива Шойгу представляется очень важной".
Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
Ранее стало известно, что первый полностью новый город в Сибири из тех, о создании которых ранее говорил Шойгу, с большой долей вероятности построят на границе Хакасии и Красноярского края, а именно — в Минусинской котловине.
Комментариев: 0