Песков заявил, что развитие старых городов Сибири и строительство новых одинаково важны

Как развитие уже существующих сибирских городов, так и строительство новых имеют одинаковую важность для страны. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Развитие существующих городов, сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны ⟨...⟩ И то и другое важно", — рассуждает представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что развитие страны среди прочего требует и появления новых городов, "в этом плане такая инициатива Шойгу представляется очень важной".