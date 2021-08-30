В Кремле назвали преждевременными разговоры об изменении правил въезда трудовых мигрантов
Кроме того, проблема участившихся конфликтов с приезжими из стран СНГ пока не рассматривается как важная, заметил Дмитрий Песков.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Нехватка трудовых мигрантов актуальна для разных отраслей экономики, но говорить об изменении правил въезда таких граждан пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта проблема весьма актуальна не только для общепита, но и [для] строителей, других секторов экономик. Проблема непростая с учётом сохраняющейся опасности по распространению коронавируса и других аспектов", — сказал Песков, уточнив, что Правительство РФ занимается этим вопросом.
Однако об изменении правил въезда говорить пока рано. Из соответствующих цехов экономики поступали разные экспертные предложения, но решение пока не принималось, заметил представитель Кремля.
Также Песков добавил, что тема конфликтов мигрантов, которые становятся всё более публичными, была всегда и во всех странах. Если же они связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционные службы и органы правопорядка примут соответствующие меры в отношении участников. Но как важную на данный момент в Кремле эту проблему не рассматривают.
Ранее Лайф рассказывал, что за последние месяцы из Москвы депортировали более 200 мигрантов за правонарушения. В отношении приезжих из стран СНГ возбуждено 800 уголовных дел, 17,5 тысячи запрещён въезд в страну. После участившихся конфликтов с участием мигрантов глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о массовых драках с их участием.
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