В Кремле назвали преждевременными разговоры об изменении правил въезда трудовых мигрантов

Нехватка трудовых мигрантов актуальна для разных отраслей экономики, но говорить об изменении правил въезда таких граждан пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта проблема весьма актуальна не только для общепита, но и [для] строителей, других секторов экономик. Проблема непростая с учётом сохраняющейся опасности по распространению коронавируса и других аспектов", — сказал Песков, уточнив, что Правительство РФ занимается этим вопросом.

Однако об изменении правил въезда говорить пока рано. Из соответствующих цехов экономики поступали разные экспертные предложения, но решение пока не принималось, заметил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что тема конфликтов мигрантов, которые становятся всё более публичными, была всегда и во всех странах. Если же они связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционные службы и органы правопорядка примут соответствующие меры в отношении участников. Но как важную на данный момент в Кремле эту проблему не рассматривают.