Голикова: После встречи Путина с "Единой Россией" проработан механизм единовременных выплат пенсионерам

По итогам встречи президента России Владимира Путина с "Единой Россией" был проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что помощь получат порядка 43 миллионов граждан. Вице-премьер пояснила, что на минувшей неделе по поручению главы государства состоялось совещание ЕР с Минтрудом, в ходе которого детально был проработан вопрос предоставления такой выплаты.

"Пенсионным фондом по результатам этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент", — сказала Голикова в ходе совещания главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.