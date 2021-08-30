Голикова: После встречи Путина с "Единой Россией" проработан механизм единовременных выплат пенсионерам
Вице-премьер указала, что новая мера поддержки будет начислена более 43 миллионам граждан. Её получат пожилые, инвалиды, а также семьи, получающие пенсию в связи с потерей кормильца.
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По итогам встречи президента России Владимира Путина с "Единой Россией" был проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что помощь получат порядка 43 миллионов граждан. Вице-премьер пояснила, что на минувшей неделе по поручению главы государства состоялось совещание ЕР с Минтрудом, в ходе которого детально был проработан вопрос предоставления такой выплаты.
"Пенсионным фондом по результатам этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент", — сказала Голикова в ходе совещания главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По её словам, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших соотечественников. Вице-премьер заверила, что помощь получат все пенсионеры без исключения.
Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.
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