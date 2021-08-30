Илья Соболев назвал абсурдом признание пребывания комика Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным"
Юморист также возмутился тем, что кто-то вообще придумал включить его коллегу в чёрный список. По его мнению, всё это выглядит не по-человечески.
Илья Соболев. Фото © Instagram / sobolev_tut
Известный российский юморист Илья Соболев прокомментировал Лайфу новость о том, что МВД признало пребывание комика Идрака Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным".
"Это ужасно. И те, кто это поддерживает, я с ними не согласен. И если общество это (новость о нежелательности Идрака. — Прим. Лайфа) съедает, то это вообще ужас", — сказал Соболев.
Собеседник возмутился, что кто-то придумал включить его коллегу в чёрный список. По мнению Соболева, история вокруг Мирзализаде выглядит абсурдно и это не по-человечески.
Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из стендапа.
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