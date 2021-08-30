Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве одной из лучших в стране
Однако говорить о том, что проблема вируса совсем исчезла, нельзя, уточнил столичный градоначальник.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин
Ситуация с коронавирусом в Москве является одной из лучших среди всех российских регионов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Ежедневно в городе фиксируется снижение заболеваемости и числа госпитализаций, показатели упали до минимальных значений прошлых периодов, заметил мэр. Однако говорить о том, что проблема с ковидом совсем исчезла, нельзя, добавил Собянин и призвал граждан быть максимально аккуратными.
"Во-вторых, впереди осенне-зимний период, будем смотреть, как ситуация там будет развиваться, и принимать необходимые меры", — заключил он.
А ранее Сергей Собянин рассказал о подготовке московских школ к новому учебному году. По его словам, уже более 80% преподавателей столицы подготовились к 1 сентября и прошли вакцинацию против коронавируса.
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