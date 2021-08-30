В "Векторе" заявили об отсутствии необходимости вакцинации детей от ковида
Штамм "дельта" представляет опасность для несовершеннолетних, однако она отличается от той, что грозит взрослому населению, заметил Ринат Максютов.
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На сегодняшний день необходимости в вакцинации детей от коронавирусной инфекции нет. Такое заявление сделал директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
"Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. <…> Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей", — сказал он в прямом эфире просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".
По словам Максютова, дельта-штамм представляет для несовершеннолетних опасность, однако она отличается от той, что грозит взрослому населению. При этом специалист указал на необходимость регистрации вакцины от CoViD-19 с возможностью применения для детей, ведь в будущем есть риск появления опасной для этой категории мутации вируса и тогда вакцинация лицам, не достигшим 18-летнего возраста, будет необходима.
А ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей. Он также призвал взрослых россиян вакцинироваться для уменьшения рисков заражения несовершеннолетних.
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