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В Госдуме поддержали идею продления дачной амнистии до 1 марта 2031 года

Подобная мера позволит людям спокойно спланировать дела, в том числе по регистрации домов, уверен депутат Николаев.

30 августа, 11:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Предложение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года в беседе с RT прокомментировал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Это решение постоянно продлевалось, и то, что сейчас сразу до 2031 года есть предложение, — очень хорошо", — сказал парламентарий.

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По словам депутата, данная мера и все подобные механизмы удобны для граждан и пользуются спросом. Николаев отметил, что продление дачной амнистии до весны 2031 года позволит людям спокойно спланировать свои дела по регистрации строений.

Ранее сообщалось, что в России предложили продлить дачную амнистию до весны 2031 года. Это позволит гражданам без правоустанавливающих документов легализовать жилые дома, которые были построены до 14 мая 1998 года. Законопроект в Госдуму направили председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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