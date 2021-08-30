В Госдуме поддержали идею продления дачной амнистии до 1 марта 2031 года

Предложение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года в беседе с RT прокомментировал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Это решение постоянно продлевалось, и то, что сейчас сразу до 2031 года есть предложение, — очень хорошо", — сказал парламентарий.

По словам депутата, данная мера и все подобные механизмы удобны для граждан и пользуются спросом. Николаев отметил, что продление дачной амнистии до весны 2031 года позволит людям спокойно спланировать свои дела по регистрации строений.