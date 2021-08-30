Астролог предсказал доминирование анархии в Афганистане осенью

Осенью события в Афганистане могут перейти в стадию гражданской войны, уже в октябре конфликты обострятся. На территории начнётся конкуренция различных исламских общин, которые будут пытаться создать "некое новое подобие мусульманского государства, но это болезненный процесс". Такой прогноз в беседе с Лайфом озвучил астролог Александр Зараев.

"Скорее всего, перейдёт на стадию гражданской войны, которая примет хаотические, неуправляемые ситуации, которые начнутся в конце октября. К середине ноября мы увидим вспышку агрессивности, конфликты обострятся", — отметил специалист.

По предсказанию Зараева, осенью 2021-го в Афганистане будет доминировать анархия. Связано это с тем, что Юпитер сейчас находится в Водолее, который отвечает за революции и хаос.

"С точки зрения астрологии это работает по принципу соединения Юпитера и Сатурна в Водолее. Водолей — это знак хаоса, анархии, революций, перестановки в государственных структурах управления. Пока Юпитер не покинет это соединение, он уйдёт только осенью в Рыбы, вот анархия будет доминировать, в том числе в Афганистане", — уточнил Зараев.

Ранее пять ракет выпустили по аэропорту Кабула. Несколько из них перехватили средства ПВО США. Кто стоит за атакой, пока не известно. Затем выяснилось, что одна из этих ракет достигла цели. Источник Al-Jazeera уточняет, что удары наносились из северной части столицы Афганистана. В связи с этим военный эксперт назвал ситуацию в Афганистане архисложной. По словам Александра Жилина, решать проблему следует "всем миром", поскольку американцы защищают только военнослужащих, находящихся на захваченной территории. Именно Штаты "создали язву терроризма в стране", отметил Жилин.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.