Соловьёв сравнил Мамаева с Паниным "с ногой в заднице", окрестив ничтожеством

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE" прокомментировал скандальное расставание Павла и Аланы Мамаевых. Он призвал зрителей не торопиться вставать на чью-либо сторону, так как это "спор миллионеров".

По словам Соловьёва, Мамаевы очень богатые люди, которые при этом не сделали ничего особенного. Он отметил, что один из них на каком-то уровне играет в футбол, конечно, гораздо лучше, чем большинство россиян, "но недостаточно, чтобы оказаться звездой". Телеведущий подчеркнул, что за плечами Аланы Мамаевой и вовсе нет достижений, кроме замужества.

По мнению журналиста, после шумихи, связанной с тюремным заключением спортсмена и его скандальным разводом, о том, что Мамаев вообще-то футболист, никто и не вспомнит.

"Мамаев — такое же ничтожество, как [Алексей] Панин с ногой в заднице. Это всё набор удивительных персонажей", — сказал Соловьёв.