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Соловьёв сравнил Мамаева с Паниным "с ногой в заднице", окрестив ничтожеством

После тюремного заключения и шумихи вокруг развода спортсмена с супругой Аланой о том, что Мамаев — футболист, никто и не вспомнит, уверен телеведущий.

30 августа, 12:38

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE" прокомментировал скандальное расставание Павла и Аланы Мамаевых. Он призвал зрителей не торопиться вставать на чью-либо сторону, так как это "спор миллионеров".

По словам Соловьёва, Мамаевы очень богатые люди, которые при этом не сделали ничего особенного. Он отметил, что один из них на каком-то уровне играет в футбол, конечно, гораздо лучше, чем большинство россиян, "но недостаточно, чтобы оказаться звездой". Телеведущий подчеркнул, что за плечами Аланы Мамаевой и вовсе нет достижений, кроме замужества.

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По мнению журналиста, после шумихи, связанной с тюремным заключением спортсмена и его скандальным разводом, о том, что Мамаев вообще-то футболист, никто и не вспомнит.

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"Мамаев — такое же ничтожество, как [Алексей] Панин с ногой в заднице. Это всё набор удивительных персонажей", — сказал Соловьёв.

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Ранее Мамаев заявил, что ни разу не пожалел о решении развестись с женой. Напомним, их брак распался весной текущего года после того, как супруга обвинила его в измене.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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