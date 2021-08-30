Путин рассказал о показателях антител после вакцинации "Спутником V". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о своих показателях антител после прививки от коронавирусной инфекции.

Так, во время беседы Руденя рассказал главе государства о ходе вакцинации в регионе. По его словам, вакцина "Спутник V" пользуется самой большой популярностью из всех антиковидных препаратов. Он также отметил, что представители власти Тверской области сами привиты уже по второму разу.

"У меня держатся все эти показатели хорошо", — сказал Путин в ходе разговора с Руденей.