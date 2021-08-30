Путин рассказал о показателях антител после вакцинации "Спутником V"
Напомним, что первым компонентом антиковидного препарата глава государства привился ещё 23 марта, а 14 апреля — вторым.
Путин рассказал о показателях антител после вакцинации "Спутником V". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о своих показателях антител после прививки от коронавирусной инфекции.
Так, во время беседы Руденя рассказал главе государства о ходе вакцинации в регионе. По его словам, вакцина "Спутник V" пользуется самой большой популярностью из всех антиковидных препаратов. Он также отметил, что представители власти Тверской области сами привиты уже по второму разу.
"У меня держатся все эти показатели хорошо", — сказал Путин в ходе разговора с Руденей.
В конце июня во время прямой линии Путин всё же раскрыл, что привился от коронавируса "Спутником V". По его словам, после первого укола он не почувствовал каких-либо побочных эффектов, а часа через четыре была чувствительность в месте укола. После второй прививки температура была 37,2, но быстро пришла в норму. При этом глава государства подчеркнул, что все российские препараты хорошие и качественные. Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. А 14 апреля — вторым.
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