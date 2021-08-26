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    Бывшая жена Мамаева слила в Сеть его пьяное видео, на котором он с трудом может разговаривать

    По словам Аланы, проблемы с алкоголем у спортсмена продолжаются уже в течение восьми лет.

    26 августа, 12:09

    Фото © Instagram / alana_mamaeva

    После того как Павел Мамаев дал интервью, в котором назвал свою бывшую жену "сатаной" и обвинил её в меркантильности, Алана тоже не стала молчать. В своём Instagram девушка ответила на все вопросы, которые остались у публики. И даже больше. Чтобы не быть голословной, бывшая жена футболиста слила в Сеть его пьяное видео.

    Видео © Instagram / alana_mamaeva

    На кадрах у футболиста "Ростова" так заплетается язык, что его речь практически невозможно разобрать. 32-летний спортсмен отчитывается жене, что он в неадекватном состоянии, но брат привёз его на базу.

    Алана поспешила опровергнуть главные тезисы, сказанные Мамаевым во время интервью на канале "Матч ТВ". По её словам, ни о каких 11 млн, которые бывший супруг якобы ей выплатил, и о мировой не может быть и речи. "После развода он переводил несколько раз по 30 тыс. рублей! Всё, что было в браке, он, видимо, решил за восемь лет посчитать", написала девушка, добавив, что все эти годы у Павла проблемы с алкоголем.

    Фото © Instagram / alana_mamaeva

    Фото © Instagram / alana_mamaeva

    17 сентября будет решаться вопрос о разделе имущества между бывшими супругами. За это время Мамаев оформил ростовскую прописку. Причём в качестве постоянного места жительства указан адрес, по которому находится кафе. Алана также рассказывала о том, что спортсмен намерен забрать у неё их общую дочь.

    Самое главное из интервью Мамаева, в котором он рассказал, как мастерски врёт его бывшая жена

    Самое главное из интервью Мамаева, в котором он рассказал, как мастерски врёт его бывшая жена

    Авторы
    Мария Паламарчук
    Мария Паламарчук

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