Самое главное из интервью Мамаева, в котором он рассказал, как мастерски врёт его бывшая жена

32-летний спортсмен Павел Мамаев наконец-то нарушил молчание и рассказал журналисту "Матч ТВ" о своей бывшей жене такого, что фанаты пары до сих пор не могут прийти в себя. Футболист признался, что ни разу не пожалел о разводе, и обвинил свою жену в том, что она хайпится за его счёт и откровенно лжёт, даже рассказывая о конкретных случаях.

Видео © YouTube / Матч ТВ

Выезд на похороны за 70 тыс. рублей

По словам Мамаева, после развода у него умер отец — и Алана приехала его поддержать, вот только это всё оказалось неискренним. Позже, на поминках, когда бывшая жена вернулась домой, Павлу пришло от неё СМС с оплатой косметики на 70 тыс. рублей. Футболист отказался платить такую сумму женщине, с которой даже не состоял в отношениях, и попросил жить по средствам. И в ответ узнал, что это была цена за оказанную поддержку.

Она сказала: "Мне что, Nivea начинать пользоваться?" Представляете, в каком я был состоянии? Я ей просто ответил: "Не трогай меня". На что она ответила: "Вези детей сюда". Я её просто заблокировал Павел Мамаев

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Денег нет, но ездит на "бентли"

Спортсмен признался, что сначала они с Аланой обо всём договорились и он перевёл бывшей жене 10 млн рублей. Но она продолжала требовать деньги помимо алиментов, что вместе с ситуацией на поминках очень разозлило Мамаева. Именно поэтому он и обратился в суд, намереваясь лишить её всего — и имущества, и детей.

Она выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч, но ни слова не сказала, что я перевёл 10 миллионов. Всего я ей перевёл 11 миллионов рублей. Говорит, что ей не хватает денег на детей? Я не отказываюсь от алиментов, но говорить, что нет денег, живя в квартире за полмиллиона долларов и разъезжая на "бентли"... Давайте будем объективны Павел Мамаев

С новой девушкой узнал, что такое настоящая любовь

Павел с новой девушкой. Фото © Instagram / nadihope

Но злость быстро прошла, и в этом помогла девушка Павла — Надежда Санько (она же бывшая лучшая подруга Аланы). Новая возлюбленная, по словам футболиста, превратила его жизнь в настоящий рай — она заботилась о нём и готовила ему. Впервые спортсмен почувствовал себя любимым. "Такое ощущение, что я никого никогда не любил, у меня не было женщины, которая ухаживает за мной, которая готовит мне, бывшая супруга кроме блинов ничего не готовила", — рассказал Павел. Надежда также попросила не связываться с Аланой, и спортсмен предложил бывшей жене мировое соглашение. Но случилась одна загвоздка.

Готов оставить всё, но Мамаевой и этого мало

Она говорит в интервью, какой я плохой, но ни слова о том, что я хочу предложить мировое соглашение. Я готов это сделать, но чтобы этого человека не было в моей жизни. Сейчас человек занят не мировым соглашением, а как можно больше получить хайпа на этой теме. Я прошу её подписать мировое соглашение. Я не отказываюсь от алиментов, это моя обязанность. Я готов ей оставить квартиру, "бентли". Пусть всё заберёт, только больше меня не трогает Павел Мамаев