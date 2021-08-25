Семья неожиданно познакомилась с Томом Крузом, когда актёр на вертолёте приземлился в её саду
Британцев предупредили, что их земля понадобится для "VIP-гостя", но кто именно это будет, никто не знал до последнего момента.
Фото © Элисон Уэбб
На прошлой неделе с Элисон Уэбб, живущей в деревне Багинтон, связались незнакомые. У женщины поинтересовались, может ли в её саду приземлиться вертолёт некоего "VIP-гостя". Британка была озадачена: в нескольких километрах от её дома был аэропорт, но на том конце провода сослались на то, что сейчас он временно закрыт. Элисон согласилась принять высокопоставленного гостя и стала ждать, кто же спустится к ней "с небес".
Каково было удивление британки, когда уже совсем скоро на её участке стоял сам Том Круз!
Фото © Элисон Уэбб
Я подумала, детям было бы интересно увидеть вертолёт в нашем саду, и разрешила посадку. Когда вышел Том Круз, это было что-то удивительное! Он подошёл к детям поболтать, затем поблагодарил нас
59-летний актёр поблагодарил Элисон за помощь, сфотографировался с её детьми и их друзьями и даже предложил ребятам покататься на вертолёте. Конечно, отказываться от такой возможности детишки не стали. Так что пока Круз уехал на съёмки, юные британцы развлекались в компании профессионального пилота, пишет BBC.
Фото © Элисон Уэбб
Круз прилетел в Англию на съёмки седьмой — заключительной части фильма "Миссия невыполнима". Картина должна выйти в 2020-м году. Съёмки начались ещё пару лет назад, но из-за пандемии процесс пришлось приостановить. Вся съёмочная группа должна была уйти на изоляцию после того, как нескольким членам команды пришёл положительный тест на коронавирус.
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