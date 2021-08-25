Семья неожиданно познакомилась с Томом Крузом, когда актёр на вертолёте приземлился в её саду

На прошлой неделе с Элисон Уэбб, живущей в деревне Багинтон, связались незнакомые. У женщины поинтересовались, может ли в её саду приземлиться вертолёт некоего "VIP-гостя". Британка была озадачена: в нескольких километрах от её дома был аэропорт, но на том конце провода сослались на то, что сейчас он временно закрыт. Элисон согласилась принять высокопоставленного гостя и стала ждать, кто же спустится к ней "с небес".

Каково было удивление британки, когда уже совсем скоро на её участке стоял сам Том Круз!

Фото © Элисон Уэбб

Я подумала, детям было бы интересно увидеть вертолёт в нашем саду, и разрешила посадку. Когда вышел Том Круз, это было что-то удивительное! Он подошёл к детям поболтать, затем поблагодарил нас Элисон Уэбб

59-летний актёр поблагодарил Элисон за помощь, сфотографировался с её детьми и их друзьями и даже предложил ребятам покататься на вертолёте. Конечно, отказываться от такой возможности детишки не стали. Так что пока Круз уехал на съёмки, юные британцы развлекались в компании профессионального пилота, пишет BBC.

Фото © Элисон Уэбб