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    39-летняя Брежнева приняла душ топлес, напомнив фанатам, почему была главной звездой "ВИА Гры"

    Певица поделилась с 11,9 млн подписчиков откровенным видео, которые поразились её идеальной фигурой.

    25 августа, 09:23

    Фото © Instagram / ververa

    Известная 39-летняя певица Вера Брежнева нечасто делится с поклонниками жаркими фото и видео, предпочитая оставить бурное прошлое группы "ВИА Гра" далеко позади. Однако иногда артистка делает исключения, что и случилось в этот раз. Вера вместе с семьёй сейчас отдыхает в Италии, где в Тоскане она с мужем Константином Меладзе купила дом, откуда и шлёт открытки в "Инстаграм".

    Видео © Instagram / ververa

    На новом видео Вера позировала на фоне природы под струями душа. На звезде были надеты плавки от белого купальника, который идеально подходил блондинке с загорелой кожей. Светлые волосы певицы были распущены, но даже так они не смогли прикрыть обнажённую грудь артистки. Чтобы сохранить достоинство, Вера повернулась к камере спиной, но зоркие подписчики всё равно увидели всё, что хотели.

    Фото © Instagram / ververa

    Фото © Instagram / ververa

    Обернитесь, обернитесь... ❤️

    aleksandrbaidal

    Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире😂)!

    petrfisher

    Вера, вы выглядите просто потрясающе, при взгляде на вас просто сносит башню...🔥

    olegkutsev.hlf

    Фото © Instagram / ververa

    Фото © Instagram / ververa

    Вера Брежнева может похвастать такой фигурой несмотря на двух детей, которых она родила в прошлых браках. Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе, с которым в 2015 году тайно сыграла свадьбу в том самом итальянском доме. Для Веры это уже третий брак, а для Константина второй. Его бывшая жена Яна Сумм повторно вышла замуж и воспитывает троих общих с продюсером детей, у одного из которых аутизм.

    Оксана Акиньшина повернулась к камере спиной, несмотря на то что из одежды на ней была только шляпа

    Оксана Акиньшина повернулась к камере спиной, несмотря на то что из одежды на ней была только шляпа

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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