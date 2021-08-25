39-летняя Брежнева приняла душ топлес, напомнив фанатам, почему была главной звездой "ВИА Гры"

Известная 39-летняя певица Вера Брежнева нечасто делится с поклонниками жаркими фото и видео, предпочитая оставить бурное прошлое группы "ВИА Гра" далеко позади. Однако иногда артистка делает исключения, что и случилось в этот раз. Вера вместе с семьёй сейчас отдыхает в Италии, где в Тоскане она с мужем Константином Меладзе купила дом, откуда и шлёт открытки в "Инстаграм".

Видео © Instagram / ververa

На новом видео Вера позировала на фоне природы под струями душа. На звезде были надеты плавки от белого купальника, который идеально подходил блондинке с загорелой кожей. Светлые волосы певицы были распущены, но даже так они не смогли прикрыть обнажённую грудь артистки. Чтобы сохранить достоинство, Вера повернулась к камере спиной, но зоркие подписчики всё равно увидели всё, что хотели.

Фото © Instagram / ververa

Обернитесь, обернитесь... ❤️ aleksandrbaidal

Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире😂)! petrfisher

Вера, вы выглядите просто потрясающе, при взгляде на вас просто сносит башню...🔥 olegkutsev.hlf

Фото © Instagram / ververa