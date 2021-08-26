Выглядит плохо и не узнаёт детей: Что стало с Маргаритой Тереховой, которая с середины нулевых страдает от Альцгеймера
Накануне великая советская актриса отпраздновала день рождения, но в её состоянии позитивных изменений нет.
54-летняя заслуженная артистка России Анна Терехова обратилась к маме в её день рождения. Актриса театра и кино опубликовала трогательное послание в "Инстаграме" и рассказала, как чувствует себя 79-летняя Маргарита Терехова — Миледи из "Трёх мушкетёров", графиня из "Собаки на сене" и звезда "Зеркала" Тарковского. По словам Анны, ей очень не хватает мамы, которую с каждым днём всё сильнее захватывает Альцгеймер.
Фото © Instagram / grace_terekhovann
Мамочка, родная моя, любимая наша! Как мне хочется поговорить с тобой, похохотать, погрустить, спросить совета, сидеть обнявшись у моря и смотреть на закат, как в детстве, погулять в лесу, пойти в театр, красиво одевшись… Как я хочу, чтобы ты пожалела меня, или похвалила, или даже рассердилась. Ты же рядом! Но ты иногда даришь нам свою неповторимую улыбку, как будто мы не виделись долго и ты обрадовалась. Я могу обнимать и целовать тебя, но мне столько нужно тебе рассказать!
Подписчики актрисы не смогли сдержать слёз в комментариях, ведь о талантливой Маргарите Тереховой ещё при жизни начали скорбеть все. С середины нулевых у артистки начала развиваться болезнь Альцгеймера и Маргарита Борисовна стала всё реже появляться на публике. Сейчас она уже не может вставать с кровати и самостоятельно передвигаться. Своих детей артистка тоже не узнаёт, лишь лицо внучки Веры кажется ей знакомым.
Фото © Twitter / Евгений
Дети не выводят болеющую мать на мероприятия и телевидение, не желая выставлять её в невыгодном свете, пишет "Стархит". "Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо, сама она не может сказать, чтобы её не демонстрировали в таком виде всей стране. Она — великая актриса, поэтому не хотим её показывать никому", — признавался сын артистки Александр.
Сейчас из-за пандемии к Маргарите Тереховой родственники стараются не ездить, чтобы отсечь все риски заражения. За ней ухаживают две сиделки, каждый день ей делают причёски и мажут кремами — всё-таки даже в 79 лет Маргарита Борисовна остаётся красивой женщиной.
Фото © Twitter / Громов Сергей
Мама по-прежнему в стабильном состоянии, дома. Чувствует себя нормально. У неё хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Это продолжается больше 10 лет. Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на всё вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает
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