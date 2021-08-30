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Путин поручил провести в Ярославле всероссийский форум профориентации "Проектория"

На его же площадке пройдут отдельные мероприятия Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

30 августа, 12:47
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CHN3TC8Fai6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / proektoria</a></p>

Фото © Instagram / proektoria

Лидер РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Ярославле Всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория". Документ с соответствующим указанием размещён на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится о поручении провести форум и на его же площадке — отдельные мероприятия Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Согласно документу, обеспечить организацию и проведение должны Администрация Президента, Правительство РФ и Правительство Ярославской области. Также кабмину поручено обеспечить финансирование форума.

Всероссийский форум "Проектория" открылся в Ярославле

Всероссийский форум "Проектория" открылся в Ярославле

Форум "Проектория" проводят в Ярославле с 2013 года под патронажем главы государства. На мероприятие съезжаются одарённые дети со всей страны. В 2018 году в мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин.

Путин рассказал, когда школьникам нужно проходить профориентацию

Путин рассказал, когда школьникам нужно проходить профориентацию

Ранее также сообщалось, что общество "Знание" запускает дни открытых дверей в российских вузах, компаниях и учреждениях культуры для школьников и студентов. Встречи с целью ознакомления пройдут по всей стране, также планируется их проведение на регулярной основе.

В России стартовал конкурс для школьников "Большая перемена". Победителям оплатят учёбу в вузах

В России стартовал конкурс для школьников "Большая перемена". Победителям оплатят учёбу в вузах

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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