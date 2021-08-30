Путин поручил провести в Ярославле всероссийский форум профориентации "Проектория"

Лидер РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Ярославле Всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория". Документ с соответствующим указанием размещён на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится о поручении провести форум и на его же площадке — отдельные мероприятия Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Согласно документу, обеспечить организацию и проведение должны Администрация Президента, Правительство РФ и Правительство Ярославской области. Также кабмину поручено обеспечить финансирование форума.

Форум "Проектория" проводят в Ярославле с 2013 года под патронажем главы государства. На мероприятие съезжаются одарённые дети со всей страны. В 2018 году в мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин.